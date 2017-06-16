«Мой час» — новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане — компания Bakcell представляет инновационный интернет-пакет «Мой час», специально предназначенный для абонентов, использующих услуги высокоскоростного мобильного интернета. С помощью этого нового продукта абоненты получат возможность выбрать 60-минутный отрезок дня, во время которого они смогут пользоваться безлимитным интернетом, заплатив всего лишь 50 гяпик.

Данный пакет можно использовать только один раз в день с 01:00 до 19:00. Для активации пакета нужно набрать код *570*50#YES

Согласно «политике честного использования» (для предотвращения злоупотреблений), пакетом нельзя будет пользоваться, подключившись с других устройств посредством Wi-Fi Hotspot. По окончании срока действия пакета абонент сможет использовать другие активные интернет-пакеты, имеющиеся на балансе, а также использовать интернет-трафик в соответствии с используемым тарифом.

Нужно отметить, что компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть» от компании Ookla, являющейся мировым лидером в сфере проверки и анализа скорости интернета.

Bakcell также предлагает эксклюзивные интернет-пакеты, специально разработанные для пользователей Instagram, WhatsApp, YouTube и Facebook.