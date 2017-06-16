Подписаться на уведомления
 

Более 60 человек пропали в Лондоне после пожара

 

Число пропавших без вести в результате пожара в лондонской высотке Grenfell Tower возросло до 65 человек.

Список пропавших, о судьбе которых ничего не известно, публикует газета Sun в виде таблицы с указанием имен людей и номеров этажей, где они проживали.

В таблице есть информация об жильцах 11-го этажа и нескольких этажей с 14-го по 23-й. Места жительства четырех человек не указаны. 

Ранее телеканал Sky News, который ведет подсчет пропавших без вести после пожара в жилой многоэтажке на западе Лондона, сообщал, что на вечер четверга без вести пропавшими числился 41 человек.

По последним официальным данным полиции, жертвами пожара стали 17 человек. В больницах остаются 37 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии. Личности шести погибших предварительно установлены. При этом в полиции заявляют, что «некоторые жертвы, возможно, никогда не будут опознаны».

336 просмотров


Старости
Масштабные учения азербайджанской армии
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 27° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
В Украине запретили «Союз советских офицеров»
Следователи забрали статуэтку «Оскар» у Ди Каприо
Более 60 человек пропали в Лондоне после пожара
«Мой час» — новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
Ильхам Алиев принял главу МИД Колумбии фото
Пентагон направит в Афганистан 4 тысячи солдат
Американский генерал поблагодарил Азербайджан
Россия заявила об убийстве Аль-Багдади Срочно
МИД Азербайджана: «Резолюция Европарламента по Афгану Мухтарлы не имеет никакой юридической силы»
Жилой дом вновь загорелся в Лондоне
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
ИГИЛ нашло себе новую столицу
ВАК подал апелляцию на решение о своем упразднении
Погиб азербайджанский солдат
Цены на нефть снизились до минимума
Ильхам Алиев принял еврокомиссара Хана обновлено
В Турции уничтожены 60 террористов
Путин спросил Стоуна: «Вас никогда не били?»
Владимир Путин: «У меня нет такого богатства, о котором говорят»
Главный онколог: «В Азербайджане число онкобольных неуклонно возрастает» эксклюзив
После Межбанка о реструктуризации долгов объявляет и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» экстренно
Зачем Америка бомбит свой Воронеж? наша аналитика
Пуля за Трампа наш комментарий
Генералы МНБ отвечают за базар haqqin.az из зала суда
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться