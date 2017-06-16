Более 60 человек пропали в Лондоне после пожара

Число пропавших без вести в результате пожара в лондонской высотке Grenfell Tower возросло до 65 человек.

Список пропавших, о судьбе которых ничего не известно, публикует газета Sun в виде таблицы с указанием имен людей и номеров этажей, где они проживали.

В таблице есть информация об жильцах 11-го этажа и нескольких этажей с 14-го по 23-й. Места жительства четырех человек не указаны.

Ранее телеканал Sky News, который ведет подсчет пропавших без вести после пожара в жилой многоэтажке на западе Лондона, сообщал, что на вечер четверга без вести пропавшими числился 41 человек.

По последним официальным данным полиции, жертвами пожара стали 17 человек. В больницах остаются 37 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии. Личности шести погибших предварительно установлены. При этом в полиции заявляют, что «некоторые жертвы, возможно, никогда не будут опознаны».