В Украине запретили «Союз советских офицеров»

Окружной административный суд Днепропетровска (переименован Верховной Радой в Днепр) запретил общественную организацию «Союз советских офицеров». Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода».

Истцом по делу выступало городское управление юстиции. Как заявила проходившая по делу свидетелем активистка Людмила Кострюкова, данное общественное объединение «совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

По словам Кострюковой, 9 мая 2017 года представители «Союза советских офицеров» угрожали женщинам с украинской символикой. Другой свидетель, Андрей Кулиш, рассказал, что якобы в марте 2014-го на митингах члены организации заявляли, что ждут русскую освободительную армию.