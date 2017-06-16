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На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана

 

В приграничной с Сирией турецкой провинции Килис задержаны пять членов ИГИЛ с поясами смертника. Трое из них являются гражданами Азербайджана.

Как сообщают турецкие СМИ, террористы были задержаны вблизи села Иманлы во время операции сил жандармерии.

Задержаны граждане Азербайджана 29-летний Сархан Алиев, 37-летняя Гюльнур Ширмамедова и 42-летняя Назенин Зейналова. Вместе с ними задержаны двое граждан Боснии и Герцеговины.

Турецкие спецслужбы полагают, что задержанные лица планировали теракты на территории Турции.

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