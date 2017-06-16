Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня вручил народной артистке Фидан Гасымовой орден «Истиглал», сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня вручил народной артистке Фидан Гасымовой орден «Истиглал», сообщает официальный сайт главы государства.
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