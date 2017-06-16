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В Австралии взяли в заложники детей фото

 

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину и четверых детей в пригороде австралийского Мельбурна, сообщает издание Australian.

По данным телеканала, на место событий в населенный пункт Эппинг прибыла полиция.

Мужчина в настоящее время находится в доме вместе с заложниками. Предположительно, он вооружен пистолетом.

«Мы попытались начать переговоры с мужчиной, но он вернулся в дом. Мы полагаем, он вооружен пистолетом», — цитирует газета слова представителя полиции. Он также сказал, что пока не может подтвердить, кто именно находится в заложниках.

Как сообщается, жители района были эвакуированы в целях безопасности.

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