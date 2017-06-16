СГБ и МВД предотвратили банковскую аферу

Сотрудники Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности Азербайджана провели совместную операцию по обезвреживанию преступника, снимавшего деньги с банковских счетов граждан в Баку, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, 11 мая этого года гражданка Баку Гызгайыт Аббасова обратилась в 22-е отделение полиции Насиминского района с заявлением о пропаже 207 манатов со счета в Kapital Bank.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и СГБ, было установлено, что деньги Аббасовой были сняты со счета с использованием интернета жителем Газахского района Али Алиевым. 12 июня А.Алиев был задержан в Насиминском районе и передан следствию.

По факту начато уголовное дело по статье 177 (кража) УК Азербайджана.