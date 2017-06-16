Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Баку

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивного характера. Во второй половине дня будет переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, возможны грозы, подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 21-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 65-75%.

Начиная с вечера 16 до полудня 17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами интенсивного характера. Возможны грозы. Подует порывистый северо-западный ветер.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные, град. Днем в большинстве районов без осадков. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.