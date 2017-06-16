Роналду хочет покинуть «Реал»

Португальский футболист Криштиану Роналду решил покинуть мадридский «Реал» после того, как испанская прокуратура обвинила его в неуплате налогов, сообщает Р-Спорт со ссылкой на испанские и португальские СМИ.

Прокуратура утверждает, что Роналду с 2011 по 2014 год не уплатил налоги на 14,7 миллиона евро, а для сокрытия своих реальных доходов использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру». Представители футболиста категорически отвергли обвинения, а «Реал» выступил с заявлением, в котором выразил полное доверие нападающему и уверенность в том, что он сможет доказать свою невиновность.

Как пишет португальская газета A Bola, Роналду крайне неприятны эти обвинения, и он уже заявил президенту «Реала» Флорентино Пересу, что хочет покинуть клуб и Испанию в целом.

Расследование в отношении португальца началось в 2015 году. В частности, его подозревали в сокрытии при помощи офшорных схем налогов на 150 миллионов евро. В мае нынешнего года испанская газета Marca сообщила, что футболист добровольно заплатил шесть миллионов евро по своей задолженности.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, его контракт рассчитан до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что французские «Монако» и «Пари Сен-Жермен», а также «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл до перехода в «Реал», и один из китайских клубов готовы предложить мадридскому клубу как минимум 180 миллионов евро за трансфер футболиста. В 2014 году агент игрока Жорже Мендеш заявил, что сумма отступных за Роналду составляет миллиард евро.

Сейчас нападающий вместе со сборной Португалии находится в России, где готовится к первому матчу Кубка Конфедераций. Португальской команде 18 июня предстоит сыграть с Мексикой в Казани.