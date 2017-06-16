Подписаться на уведомления
 

ФБР заинтересовалось бизнесом зятя Трампа

 

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер, по заданию спецслужбы исследующий связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией, заинтересовался бизнесом зятя главы государства — Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Washington Post.

Кроме того, агенты ФБР также изучают сделки других приближенных Трампа, в том числе бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего советника кампании по внешней политике Картера Пейджа.

26 мая стало известно, что следователи начали проверку Кушнера по этому делу. Тогда отмечалось, что обвинений ему предъявлять не предполагалось.

По данным NBC News, в декабре 2016 года Кушнер встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Россия все эти обвинения отрицает.

642 просмотров


Старости
Масштабные учения азербайджанской армии
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Резервы банков будут храниться в Центробанке
В столице Таиланда взорвалась бомба
Цепная авария в Шемахе: есть пострадавшие
В Баку молодой человек избил отца своей любимой Из-за полученного отказа
Брайза: «Мир в Карабахе смогут установить Путин и Трамп»
ФБР заинтересовалось бизнесом зятя Трампа
Османов зарезал своего дядю
Роналду хочет покинуть «Реал»
Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Баку
СГБ и МВД предотвратили банковскую аферу
В Австралии взяли в заложники детей фото
Ильхам Алиев наградил Фидан Гасымову фото
На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана
В Украине запретили «Союз советских офицеров»
Следователи забрали статуэтку «Оскар» у Ди Каприо
Более 60 человек пропали в Лондоне после пожара
«Мой час» — новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
Ильхам Алиев принял главу МИД Колумбии фото
Пентагон направит в Афганистан 4 тысячи солдат
Американский генерал поблагодарил Азербайджан
Россия заявила об убийстве Аль-Багдади Срочно
МИД Азербайджана: «Резолюция Европарламента по Афгану Мухтарлы не имеет никакой юридической силы»
Жилой дом вновь загорелся в Лондоне
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
ИГИЛ нашло себе новую столицу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться