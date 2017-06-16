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Брайза: «Мир в Карабахе смогут установить Путин и Трамп»

 

Нагорно-карабахский конфликт препятствует экономическому развитию Южного Кавказа и безопасности в регионе, сказал журналистам в Баку в пятницу бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

«Армения оккупирует азербайджанские земли. Необходимо, чтобы она вывела войска и стороны пришли к соглашению. Рамочное соглашение (Мадридские принципы) существуют уже 10 лет. Нужно довести этот процесс до конца. Но считаю, что это не будет возможным, если лидеры США и России не внесут вклад в этот процесс», — сказал Брайза.

По словам Брайзы, когда он занимал пост сопредседателя МГ, сопредседатели продвигались вперед потому, что президенты США и России — Джорж Буш и Дмитрий Медведев больше обращали внимания на этот конфликт и принимали непосредственное участие в его урегулировании.

«Министр иностранных дел России Лавров тогда творчески подходил к этому вопросу, и он стимулировал нас к творческому подходу. А сейчас я боюсь, в США нет конкретной политики, не только касательно Южного Кавказа, но и всего мира.

Президент Трамп во время своей избирательной кампании очень хотел, чтобы отношения между США и Россией улучшились. Сейчас ведется следствие по поводу вмешательства России в выборный процесс в США. Пока все эти проблемы не будут решены, улучшение отношений между США и Россией, думаю, будет невозможно», — сказал Брайза.

По словам экс-посла, возобновление военных действий на линии соприкосновения войск не в интересах ни Азербайджана, ни Армении.

«Думаю, это будет возможно, только если возникнут провокации извне. Размещение тяжелых вооружений на передовой линии, таких как ЗРК «ОСА», может этому способствовать», — подчеркнул Брайза.

При этом он отметил, что не ожидает прогресса до того, как президенты России и США не внесут личный вклад в решение конфликта.

«Они должны поставить этот конфликт на повестку дня в отношениях между Россией и США. Но сейчас отношения не на должном уровне. Сопредседатели продолжают свою работу, ищут общий язык, но прогресса не будет, до того как внимание этому вопросу не будет уделяться на уровне президентов», — сказал Брайза.

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