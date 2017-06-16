Цепная авария в Шемахе: есть пострадавшие

В Шемахинском районе на 107-м километре дороги Баку — Шемаха произошло ДТП, в результате которого три человека получили тяжелые травмы, сообщает АПА.
Автомобили марки Daewoo, которым управлял житель Хачмазского района Зюльфугар Баратов, Mercedes, которым управлял житель Исмаиллинского района Адиль Багиров, и ВАЗ 21015, за рулем которого находился Ниджат Гусейнов, столкнулись между собой.
В результате столкновения пассажиры: Ровшан Усубов (2004 г.р.), Ирада Мустафаева (1990 г.р.) и Магеррам Мустафаев (1956 г.р.) получили различные травмы. Они были доставлены в Центральную районную больницу Шемахи.
В следственном отделе Главного управления дорожной полиции ведется расследование.