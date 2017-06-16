В столице Таиланда взорвалась бомба

В столице Таиланда Бангкоке сработало маломощное взрывное устройство. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе Тхонглор. Подметающий улицу дворник обнаружила в кустах пластиковый пакет.

Когда она подняла его и попыталась открыть, прогремел взрыв. Коммунальная служащая получила ранение, ее жизнь вне опасности. Прибывшие на место саперы обнаружили остатки самодельного взрывного устройства размером с шарик для настольного тенниса.

По мнению главы местного отделения полиции, произошедшее не является террористическим актом. «Это не похоже на спланированную атаку, — объяснил он. — Возможно, это проделки студентов, которые иногда прячут таким образом небольшие бомбочки».