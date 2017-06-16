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Резервы банков будут храниться в Центробанке

 

Депозиты азербайджанских банков в зарубежной валюте, относящиеся к их обязательным резервам, должны храниться на валютных корреспондентских счетах Центрального банка.

Это следует из изменений в «Порядок определения нормы, расчета и размещения обязательных резервов», утвержденных решением правления Центрального банка Азербайджана от 30 мая 2017 года, передает Trend.

Согласно изменениям, депозиты в национальной валюте и драгоценных металлах, входящие в расчетную базу обязательных резервов банков, должны храниться на манатных корреспондентских счетах Центрального банка, а депозиты в иностранной валюте (относящиеся к обязательным резервам) — на любых валютных корреспондентских счетах Центробанка.

Данное изменение вступает в силу с 1 августа 2017 года.

Согласно действующему порядку, депозиты, входящие в расчетную базу обязательных резервов банков, могут храниться на любом корреспондентском счету Центрального банка вне зависимости от валюты.

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Резервы банков будут храниться в Центробанке
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