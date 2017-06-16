Зияфет Аскеров: «Резолюция Европарламента может нанести вред двусторонним отношениям»

«Сожалею, что в Европарламенте был предпринят такой шаг против Азербайджана. После ознакомления с текстом резолюции у меня возникло ощущение, что этот документ был составлен на основе непроверенной информации и вымышленных фактов». Об этом в интервью АПА заявил первый вице-спикер Зияфет Аскеров, комментируя принятую Европарламентом резолюцию по делу Афгана Мухтарлы.

По словам Зияфета Аскерова, принятие резолюции свидетельствует о том, что проводимая Азербайджаном независимая политика вызывает беспокойство у антиазербайджанских сил в Европе, в частности у армянского лобби.

«Принятие под влиянием этих сил Европарламентом подобного решения вызывает недоумение в Азербайджане. В сентябре 2016 года Азербайджан восстановил свою деятельность в «Евронест», отношения между Азербайджаном и Европарламентом развиваются по нарастающей. Принятие резолюции не может не нанести вред двусторонним отношениям.

Стоит также отметить, что Азербайджан не является членом Евросоюза и не несет никаких обязательств перед ним. Резолюция Европарламента не имеет никакого значения для Азербайджана.

Надеюсь, здравые умы в ЕС и Европарламенте предотвратят такого рода предвзятые и злонамеренные действия, направленные против Азербайджана», — отметил З.Аскеров.