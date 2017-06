В Лондоне вооруженная полиция перекрыла территорию рядом с парламентом Великобритании, сообщает Reuters.

Согласно информации, один человек был обездвижен с помощью электрошока.

Armed #Police have arrested a man outside #Parliament who was causing a disturbance#london #uk #BREAKING #BreakingNews #news #live pic.twitter.com/2xfhdDCitU