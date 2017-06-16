США проведут военные учения с Катаром

Два военных корабля ВМФ США прибыли в четверг в катарский порт Хамад для участия в маневрах, которые пройдут в территориальных водах Катара.

По данным телеканала «Аль-Джазира», уже сегодня две страны проведут на фоне политического кризиса совместные учения, предусматривающие учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с катарской и американской авиацией, в том числе наладку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.

При этом телеканал отрицает какую-либо связь между учениями и блокадой Катара рядом ближневосточных государств, называя маневры «плановыми».

Напомним, в Катаре располагается одна из крупнейших военных баз США в регионе. Тем не менее, Вашингтон пока никак не прокомментировал эту информацию.