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Али Керимли в Генпрокуратуре

Автор: Отдел информации 

Лидер ПНФА Али Керимли вызван в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры. Об этом на своей странице в фейсбук заявил сам Али Керимли.

Согласно информации, Али Керимли был допрошен по делу своего арестованного заместителя Гезал Байрамлы.

Напомним, Гезал Байрамлы была задержана 25 мая в 22:00 на контрольно-пропускном пункте Шихлы при попытке пройти на территорию Азербайджана из Грузии.

При осмотре ручной клади Гезал Байрамлы было обнаружено 12 тысяч незадекларированных долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК Азербайджана.

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