На похищенные в государственном инвестиционном фонде Малайзии средства было приобретено колье с редким 22-каратным розовым бриллиантом для супруги премьер-министра страны Наджиба Разака. Как сообщает Reuters со ссылкой на гражданский иск Минюста США, около $30 млн долларов из фонда 1Malaysia Development Berhad было потрачено на дорогостоящее бриллиантовое колье для Розмах Мансор — супруги малазийского премьера.

В иске имя премьера не указывается, покупателя колье называют «чиновником Малайзии №1», однако источники в правительствах США и Малайзии подтвердили, что речь идет о премьер-министре. Колье обошлось в $27,3 млн.

По данным Минюста США, в целом из фонда было похищено $4,5 млрд долларов. Отмечается, что фонд основан Разаком в 2009 году для экономического развития Малайзии.

Минюст США ищет возможность конфисковать активы на $1,7 млрд долларов, которые были приобретены на похищенные средства, включая картину Пикассо, подаренную Леонардо Ди Каприо, и права на два голливудских фильма.