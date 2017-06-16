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Генпрокуратура предупредила главного редактора

Автор: Отдел информации 

Проведенная Генеральной прокуратурой Азербайджана проверка выявила, что интернет-портал Bastainfo.com, опубликовав запрещенную информацию, грубо нарушил требования законов Азербайджана о защите информации, а также требования Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

В связи с этим главный редактор портала Мустафа Гаджилы был вызван в Генеральную прокуратуру, где на основании закона Азербайджана «О прокуратуре», закона «О СМИ» ему было вынесено предупреждение о недопустимости распространения заведомо предвзятой и противоречащей требованиям законодательства информации. В случае повторения подобного в отношении него будут приняты предусмотренные законом меры.

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