Скрывавшегося 19 лет от полиции азербайджанца задержали при вылете в Баку

Сегодня в аэропорту Кольцово города Екатеринбург задержали пассажира, который 19 лет находился в федеральном розыске за убийство.

«Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово установили и задержали находящегося в розыске уроженца Азербайджанской Республики», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В полиции рассказали, что 49-летний мужчина пытался улететь из Екатеринбурга в Баку.

Как установили сотрудники транспортной полиции, он находился в федеральном розыске в городе Ессентуки Ставропольского края уже более 19 лет. Преступника разыскивали за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге, полицейские хотят передать мужчину в Ессентуки.