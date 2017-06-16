Эрдоган: «Турция предлагала Саудовской Аравии разместить военную базу»

Турция предлагала Саудовской Аравии открыть военную базу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью португальскому телеканалу RTP.

«В то время как мы приняли решение открыть военную базу на территории Катара, я во время встречи с королем Саудовской Аравии предложил ему открыть военную базу на территории королевства», — сказал Эрдоган.

По его словам, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз еще в то время сказал, что Эр-Рияд рассмотрит этот вариант.

«До сих пор Турция не получила ответа от Саудовской Аравии по поводу размещения военной базы на территории этой страны», — сказал Эрдоган.