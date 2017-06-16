Торгово-промышленная палата США и Азербайджана (USACC) совместно с двадцатью возглавляющими собственный бизнес женщинами, генеральными директорами предприятий и предпринимателями провела брифинг на Капитолийском холме под названием «Трансформация и экономическое расширение прав и возможностей женщин: примеры из Грузии и Азербайджана», сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

Инициатива проведения форума принадлежала женщинам-предпринимателям, в частности, генеральному директору C.L. Russell Group Конни Рассел и генеральному директору компании Browne & Associates, Inc и президенту Национальной медицинской ассоциации доктору Дорис Браун, которые в сентябре 2016 года побывали в Азербайджане и Грузии в рамках торговой миссии США, сообщает сайт USACC.

Мероприятие поддержали многие женщины — представители Конгресса США, в том числе конгрессмен Бренда Лоуренс, конгрессмен Шейла Джексон Ли, а также Министерство торговли США.

Открыв мероприятие, Конни Рассел рассказала о своих положительных впечатлениях от посещения Грузии и Азербайджана, общения с местными женщинами-предпринимателями, а также отметила большой потенциал для коммерческого сотрудничества с этими странами.

Выступивший с приветственным словом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отметил богатую историю своей страны в сфере защиты прав женщин. Посол также отметил, что Азербайджан стал первым государством с преимущественно мусульманским населением, предоставившим женщинам право голоса, подчеркнул важность роли женщин в азербайджанском обществе как в прошлом, так и будущем.

Главный докладчик Холли Ваньярд, первый заместитель помощника министра торговли США, также отметила важность регулярных торговых миссий в регион и новые инициативы, государственные закупки и экономические ресурсы для расширения прав и возможностей женщин в США и регионе.

Заместитель главы миссии Грузии в США Гиорги Циколия, исполнительный директор USACC Сьюзан Садыгова и финансовый директор находящегося в Вашингтоне Ближневосточного института Тамара Каландия рассказали аудитории о своем личном опыте, о ведущих позициях женщин в Грузии и Азербайджане как в государственном, так и частном секторах.