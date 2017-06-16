Вырубка деревьев в Насиминском районе Баку продолжается, несмотря на публикации в прессе и вмешательство министерств экологии и природных ресурсов и внутренних дел Азербайджана.

Ранее haqqin.az рассказал о том, как был уничтожен сквер перед домом №15 по улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе. Деревья, которые посадили еще в 70-е годы, постепенно срубали в 2014-м, 2016-м и затем в мае этого года. В 2014 году Минэкологии провело расследование, данные были переданы в правоохранительные органы, виновные оштрафованы, а на месте вырубки посажены новые деревья.

Факт незаконной вырубки в мае также был подтвержден инспекторами Минэкологии, которые, однако, не смогли выявить виновника.

«Результаты инспекции задокументированы и переданы в Управление полиции Насиминского района Баку. Теперь правоохранительным органам предстоит найти виновника вырубки», — заявили в Минэкологии.

Там же сообщили, что неизвестные лица засыпали территорию сквера гравием. Это также является правонарушением, которым займутся сотрудники полиции. В Минэкологии планировали на территории сквера осенью, в сезон посадки деревьев, провести озеленение.

И вот на днях жители дома №15 обнаружили, что «неизвестные и неуловимые» срубили оставшиеся молодые четырехлетние деревья, которые после вмешательства общественной организации IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) были посажены Управлением по озеленению на месте срубленных больших деревьев. Как известно, главой IDEA является старшая дочь президента Азербайджана — Лейла Алиева. Похоже, анонимных застройщиков не остановил даже авторитет дочери главы государства. В результате они подняли руку и на эти деревья. Кто же этот всемогущий чиновник-олигарх?

По мнению жителей, территорию сквера медленно, но верно очищают под стройплощадку. Все готово, чтобы там разрыли котлован.