Барзани снова о независимости Курдистана

Курдская автономия Ирака решительно настроена на проведение референдума о независимости, сказал глава автономии Масуд Барзани, пишут в пятницу иракские СМИ.

Согласно информации, Барзани отметил, что все готово для проведения референдума о независимости.

«Курдская автономия не намерена каждый раз откладывать референдум о независимости», — сказал Барзани.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Курдской автономии Ирака должны понять, что они в регионе не одни и кроме них в регионе живут арабы и туркманы.

«Территориальная целостность Ирака является приоритетом для Турции», — сказал Эрдоган.

На прошлой неделе Барзани заявил, что администрация Ирака готова к проведению референдума о независимости.

По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.