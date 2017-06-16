В Голландии предотвращен теракт на концерте

Власти Нидерландов задержали во время концерта известного голландского певца мужчину, подозреваемого в подготовке к совершению теракта, передает Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

По данным агентства, 29-летний мужчина был задержан в прошлую пятницу у футбольного стадиона в городе Эйндховен во время концерта голландского певца Гауса Миууиса (Guus Meeuwis). В этот момент на стадионе находились тысячи фанатов. Как сообщили в полиции, у задержанного не было билета на концерт, он делал видеозаписи.

Сообщается, что властям уже было известно о его радикализированности. Несмотря на то, что непосредственной угрозы мужчина не представлял, на место было вызвано подкрепление.

Прокуратура сообщает, что мужчина подозревается в «возможном участии в подготовке к террористическому преступлению».