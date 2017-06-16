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Иран отреагировал на решение США о новых санкциях

 

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал решение Сената США о введении новых санкций против Тегерана явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Mehr.

Ранее сообщалось, что Сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана.

По мнению политика, с помощью введения новых санкций против Ирана Вашингтон стремится компенсировать свои неудачи в регионе, в частности, в Ираке и Сирии. Велаяти отметил, что иранский наблюдательный совет по исполнению СВПД в обязательном порядке рассмотрит этот вопрос, чтобы дать соответствующую реакцию.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

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