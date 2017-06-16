В Болгарии проходит гандбольный турнир Challenge Trophy – своеобразный открытый чемпионат Европы для слабых сборных.

В соревновании принимают участие 15 европейских сборных, а также специально приглашенная команда Китая. Есть среди участников и сборная Азербайджана.

Сегодня азербайджанские гандболисты встречались со сборной Армении и одержали разгромную победу со счетом 39:21.

Это был матч команд, борющихся за 9-16-е места. До этого были матчи группового этапа, в которых Азербайджан обыграл Андорру (31:22), но уступил Болгарии (34:41) и Кипру (28:32). С 2 очками наша команда заняла 3-е место в группе, не сумев выйти в четвертьфинал.

Армения с позором проиграла все три игры предварительной стадии – Молдове (13:46), Китаю (12:43) и Фарерским островам (6:44). Армяне заняли в группе последнее 4-е место.

Теперь сборная Азербайджана будет бороться за 9-12-е места, а Армения – за 13-16-е. 17 июня Азербайджан сыграет с победителем матча Ирландия – Мальта, а Армения – с неудачником этой пары.

Три лучшие европейские команды по итогам турнира получат право начинать выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 со второго раунда.

В Challenge Trophy сборные имеют право заявить лишь трех гандболистов старше 24 лет. Остальные игроки должны быть в возрасте от 16 до 24 лет.