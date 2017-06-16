Шойгу доложил Путину о ликвидации лидера ИГИЛ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента России Владимира Путина и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГИЛ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ и, предположительно, ее лидер Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади», — сообщил пресс-секретарь президента.