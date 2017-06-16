Британия грозит министру Насирову судом

Отстраненный глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров может предстать перед британским судом, если правоохранительные органы Британии представят факты нарушения им закона. Об этом сказано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook, пишет «Корреспондент».

Недавно Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Отмечается, что Лондон обеспокоен недавним решением Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Британией по делу Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены.

«На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании», — сказано в сообщении.

Напомним, в Украине Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.