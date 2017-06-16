Подписаться на уведомления
 

Британия грозит министру Насирову судом

 

Отстраненный глава Госфискальной службы Украины Роман Насиров может предстать перед британским судом, если правоохранительные органы Британии представят факты нарушения им закона. Об этом сказано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook, пишет «Корреспондент».

Недавно Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Отмечается, что Лондон обеспокоен недавним решением Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Британией по делу Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены.

«На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании», — сказано в сообщении.

Напомним, в Украине Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

1525 просмотров


Старости
Масштабные учения азербайджанской армии
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
Наша погода
Сегодня 25° / 18°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Землетрясение в Гёйчае 4,3 балла
Спикер парламента Армении на линии фронта в Карабахе фото
Смертник покушался на главаря «Джебхат ан-Нусры»
В России опрокинулся автобус с гражданами Азербайджана
Пхеньян усилит свой ядерный потенциал
В Бурсе у женщин появились отдельные вагоны в метро
Центробанк о курсе маната
Россия успешно испытала противоракету
Азербайджан резко увеличил добычу золота
Британия грозит министру Насирову судом
Представитель ЛГБТ возглавила правительство Сербии
Шойгу доложил Путину о ликвидации лидера ИГИЛ
Хакер похитил данные сотен сотрудников Пентагона
Азербайджан разгромил Армению видео
Иран отреагировал на решение США о новых санкциях
В Голландии предотвращен теракт на концерте
Прохоров продал РБК
Барзани снова о независимости Курдистана
Вандалы подняли руку и на деревья Лейлы Алиевой эксклюзив
В Вашингтоне обсуждают права женщин в Азербайджане и Грузии фото
Эрдоган: «Турция предлагала Саудовской Аравии разместить военную базу»
Скрывавшегося 19 лет от полиции азербайджанца задержали при вылете в Баку
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Азербайджанского шехида предали земле обновлено
Супруге премьера Малайзии купили колье за 27 миллионов Коррупционный скандал
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться