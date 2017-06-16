Представитель ЛГБТ возглавила правительство Сербии

Накануне президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство министру госуправления и местного самоуправления Ане Брнабич, сообщает Русская служба BBC.

После утверждения ее кандидатуры парламентом Брнабич станет первой женщиной во главе правительства, а также первым сербским премьером, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Еще несколько лет назад подобное было бы совершенно невообразимо в этой во многом консервативной стране. Однако сейчас надеющаяся на принятие в Евросоюз Сербия может представить это как подтверждение растущей толерантности в стране.

Ана Брнабич таким образом пополнит число европейских лидеров, не скрывающих своей гомосексуальности, куда сейчас входят Лео Варадкар, возглавляющий правительство Ирландии, и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

«Я верю в то, что она обладает всеми необходимыми навыками и личными качествами. И я убежден, что она будет много работать», — заявил Вучич. Он не стал ничего говорить о сексуальной ориентации будущего премьера.

Брнабич поблагодарила президента и заявила, что готова начать работу над формированием правительства.