Азербайджан резко увеличил добычу золота

Добыча золота в Азербайджане в январе-мае 2017 года составила 1 тыс. 741,6 кг, что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет по статистике.

При этом в мае текущего года добыто 1 тыс. 369,5 кг золота. Добытое золото передано на переработку.

В 2016 году в Азербайджане было добыто 1 тыс. 894,1 кг золота, спад добычи составил 15%.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений «Кедабек» и «Гоша» в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку шести месторождений: одного — в Нахчыване, двух — в Кедабекском районе Азербайджана и трех — Кельбаджаре и Зангилане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC — 49%.

Согласно контракту, в целом с этих шести месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения «Кедабек», добыча серебра — в 2010 году. С месторождения «Гоша» добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир.

Кроме этого, государственное ЗАО AzerGold в этом году начало добычу золота и серебра с месторождения «Човдар» и экспорт золотых и серебряных слитков.

Объем добычи компанией с данного месторождения прогнозируется в целом за 2017 год в 40 тыс. унций. При этом за 2017 год ЗАО AzerGold рассчитывает выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане. Только в мае компания от продажи золота и серебра выручила около 35 млн манатов. Очередную партию сплавов с содержанием золота и серебра, добытых на месторождении «Човдар» в Азербайджане, планируется направить на аффинаж в Швейцарию в июне.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения «Човдар» в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн.