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Россия успешно испытала противоракету

 

Россия провела успешное испытание противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Пуск прошел с полигона Сары-Шаган в присутствии представителей войск ПВО и промышленности.

Отмечается, что во время испытаний противоракета успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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