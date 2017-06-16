Пхеньян усилит свой ядерный потенциал по мере усиления давления со стороны США и их сторонников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНДР.

«Чем больше США и другие вражеские силы будут оказывать беспрецедентное давление на нас, тем больше будет ненависть и возмущение со стороны нашей армии и народа, тем более форсированными будут меры по укреплению нашей ядерной мощи для искоренения агрессии и зла», — подчеркивается в заявлении.

МИД КНДР отмечает, что «санкции и давление на КНДР со стороны США и их вассалов достигли предела». По данным северокорейского дипломатического ведомства, в настоящее время 15 партийных и правительственных органов КНДР, 73 компании и 90 лиц этой страны находятся в санкционных списках наряду с 16 самолетами и 20 судами, которые, как утверждается, не имеют отношения к военной сфере.