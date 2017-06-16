В России опрокинулся автобус с гражданами Азербайджана

Десять человек, в том числе семь детей, пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана в Черноземельском районе Калмыкии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

«На автодороге Комсомольский — Артезиан опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку. По предварительным данным, в больницу Комсомольска доставлены десять человек, в том числе семь детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в микроавтобусе находились свыше десяти граждан Азербайджана. Обстоятельства ДТП выясняются.