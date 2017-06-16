Смертник покушался на главаря «Джебхат ан-Нусры»

Покушение на одного из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершено в городе Идлиб (320 км от Дамаска), сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации, боевик-смертник подорвал себя у мечети Аби Зур Гаффари в момент, когда туда направлялся шейх Абдалла аль-Мухейсини, считающийся главным идеологом «Ан-Нусры».

В результате погиб телохранитель аль-Мухейсини, сведений о том, пострадал ли он сам при взрыве, нет.

По информации телеканала, «Ан-Нусра» враждует в Идлибе с другими экстремистскими группировками, и покушения на ее командиров совершаются не первый раз. Провинция Идлиб на северо-западе Сирии была захвачена бандформированиями в 2014 году. Боевикам удалось перекрыть стратегическое шоссе между Латакией и Алеппо.

Сведения о гибели аль-Мухейсини в ходе нанесенных авиаударов по штабам террористов «Ан-Нусры» в Идлибе поступали в апреле, а затем в декабре прошлого года. Однако эти сообщения позднее опровергались боевиками. Идеолог «Ан-Нусры», которая считается сирийским филиалом террористической сети «Аль-Каиды», агитирует в ее ряды наемников со всего мира.