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Итальянская полиция разоблачила лжепринца Черногории и Македонии

 

Итальянская полиция провела расследование с целью установить личность человека, в течение нескольких лет выдававшего себя за потомка черногорских и македонских королей, пишет Daily Mail.

Стефан Цернетич использовал монарший статус для общения со знаменитостями и другими общественными деятелями.

Как пишет издание, 56-летний Цернетич регулярно встречался с дипломатами, спортсменами, священнослужителями. В частности, познакомился с теннисистом Новаком Джоковичем и главой греческой православной церкви архиепископом Иеронимом II. Также в 2014 году мужчина пожаловал актрисе Памеле Андерсон титул графини де Гиглио за ее экологическую деятельность.

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