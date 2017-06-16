Пентагон не подтверждает уничтожение Россией Аль-Багдади

Министерство обороны США не подтверждает ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом представитель Пентагона заявил РИА «Новости».

«На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения», — сказал он.

При этом представитель американского оборонного ведомства добавил, что Пентагон будет рад, если это подтвердится.

Утром 16 июня Минобороны России заявило о возможной ликвидации авиаударом лидера ИГ. После этого в Кремле рассказали о цели операции, в которой мог быть убит аль-Багдади. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у Москвы нет стопроцентного подтверждения данных об уничтожении главаря ИГ.