Трамп подтвердил, что является объектом следствия

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что является объектом следствия. В своем микроблоге Twitter Трамп написал: «Я стал объектом следствия со стороны человека, который сказал мне уволить директора ФБР. Охота на ведьм!».

В другом твите Трамп отметил, что несмотря на «охоту на ведьм», показатели экономики и роста рабочих мест «великолепны».

Комментарии Трампа последовали после появления публикаций о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году, также ведет следствие по делу о препятствовании правосудию со стороны Трампа в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.