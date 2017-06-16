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Казахстанские деньги станут долгом правительства Азербайджана дело Межбанка

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Казахстан в ближайшее время поддержит вариант реструктуризации обязательств обанкротившегося Международного банка Азербайджана (МБА). Об этом сообщают казахстанские СМИ. Как известно, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана вложил в МБА около 250 миллионов долларов. После банкротства азербайджанского банка дальнейшая судьба этих средств стала серьезно волновать население и экспертов соседней страны.

Член совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов (он, кстати, возглавлял Национальный банк страны в 2014 году) сообщил, что дата голосования по процедуре реструктуризации долгов МБА будет объявлена на днях. Ожидается, что казахстанские активы будут переведены в долг правительства Азербайджана.

По словам Келимбетова, позиция Казахстана будет заключаться в том, чтобы поддержать опцию, согласно которой все средства пенсионного фонда, вложенные в облигации МБА, будут конвертированы в облигации азербайджанского правительства, то есть евробонды, сроком на 15 лет под ставку 3,5%. Келимбетов особо подчеркнул, что сокращения основной суммы долга во время переговоров не произойдет.

Между тем, ранее глава Минфина Бахыт Султанов сообщал о трех вариантах реструктуризации долгов для всех кредитов, предложенных Азербайджаном. Первый вариант – обмен $250 млн по текущим обязательствам банка на $200 млн в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 12 лет и со ставкой вознаграждения 5,125%. Второй вариант – обмен равноценных $250 млн МБА на $250 млн государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком 15 лет и ставкой вознаграждения 3,5%. Третий вариант – это обмен $250 млн текущих обязательств банка на $250 млн новых выпусков облигаций этого же банка со сроком погашения 7 лет и снижением ставки до 3,5%.

"Я считаю, что озабоченность общественности на этом может закончиться, потому что все средства в полном объеме будут возвращены. Я являюсь частью процесса по реструктуризации. Наверное, не так много людей, которые имеют опыт в Казахстане по реструктуризации долгов. Поэтому правительство попросило меня поучаствовать", – Келимбетов.

Между тем, учитывая, что Кайрат Келимбетов возглавлял Национальный банк в 2014 году, когда было принято решение о вложении в МБА, то он может стать фигурантом дела. По словам председателя Нацбанка РК Данияра Акишева, «единственным инвестором выступил Национальный банк Казахстана в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций МБА принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми людьми, которые в тот момент работали в Нацбанке».

В свою очередь, депутат Мажилиса Казахстана Азат Перуашев, по сообщению «Информбюро» сообщил о полученном от Нацбанка РК ответе на депутатский запрос, касающийся приобретения акций Международного банка Азербайджана. Так вот, Нацбанк сообщил, что в отношении лиц, принимавших это решение, информация передана в компетентные органы. «Мы вынуждены выразить опасение, что если компетентные органы и обнаружили коррупционный след в этой сделке, то криминальный доход от нее, скорее всего, был сразу же выведен на зарубежные счета и уже не вернется в Казахстан», – сказал он.

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