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Власти Швеции рассказали о тысячах исламистов в стране

 

Число радикальных исламистов, живущих в Швеции, увеличилось с двух сотен до нескольких тысяч. Об этом заявил глава шведской полиции безопасности (СЭПО) Андерс Торнберг, чьи слова передает The Local.

«Мы никогда раньше не сталкивались с таким. Их уже не сотни, а тысячи. Это "новая нормальность", рост числа экстремистов — историческое испытание», — заявил Торнберг. По его словам, только у небольшого их числа есть желание, а тем более возможность совершить атаку.

Глава полиции возложил ответственность за этот тренд на пропагандистскую машину террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Торнберг указывает, что раньше радикалы из Северной Африки, с Ближнего Востока и Сомали практически не общались друг с другом, а сейчас сплочены в единую сеть. Он привел и цифры: в 2012 году подданные Швеции сообщили в СЭПО о вероятных террористах две тысячи раз, в 2016-м этот показатель увеличился втрое.

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