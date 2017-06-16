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Население Украины может сократиться до 30 миллионов человек

 

К 2050 году население Украины может сократиться до 30 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук страны, передает в пятницу, 16 июня, РИА Новости Украина.

По мнению демографа Лидии Ткаченко, тенденцию депопуляции в стране преодолеть уже практически невозможно. «Депопуляция — это не просто сокращение населения, это именно когда количество умерших превышает количество рожденных в определенный календарный период», — пояснила эксперт.

По ее словам, в 2016-м разница между количеством родившихся и умерших жителей страны составила 187 тысяч человек. Также Ткаченко уточнила, что демографические показатели приводятся с большими допущениями, так как украинский Госстат пользуется данными текущего учета. «Что им дал Минюст», — пояснила она.

По данным официальной статистики, за 25 лет независимости население Украины сократилось более чем на 9 миллионов человек. Сейчас в стране проживают около 42 миллионов.

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Население Украины может сократиться до 30 миллионов человек
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