Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о реорганизации Азербайджанского университета языков.
Согласно распоряжению, Азербайджанский университет языков реорганизуется путем преобразования в юридическое лицо публичного права «Азербайджанский университет языков» в подчинении министерства образования.
Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава, предусмотренного распоряжением юридического лица публичного права и предложения об осуществляющих полномочия учредителя; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.