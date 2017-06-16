Российский певец Тимур Темиров, который осенью прошлого года был исключен из «черного списка» МИД Азербайджана, впервые после многолетнего перерыва едет в Баку.

Темиров, хорошо известный поклонникам жанра «кавказский шансон», примет участие в музыкальном фестивале «Жара», который состоится в See Breeze c 27 по 30 июля. Информацию об этом сообщил сам артист, принявший участие в так называемом pre-party фестиваля в Москве.

Тимур Темиров - исполнитель суперхита «Небо над землей» и других популярных песен - был включен в черный список в 2010 году. На одну из его песен был наложен видеоряд с изображением флага «НКР» и достопримечательностей Карабаха. Также сыграло свою роль то, что Темиров исполнял песни на армянском языке.

Сам певец заявил, что не имеет отношения к тому ролику. По словам Темирова, он был смонтирован с целью скомпрометировать его.

«Я не имею отношения к видеороликам, выставляемым в интернете, мое дело только петь, - говорил Темиров. - Да, я пел на армянском языке, но если мне дадут азербайджанскую песню, я спою и на азербайджанском, я человек творческий, и поэтому я вне политики. Я нигде не говорил, что Карабах – это армянская земля. И никогда не обсуждал ни с азербайджанцами, ни с армянами вопрос территорий».

Для снятия запрета Тимур Темиров обратился к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу и певцу Эмину Агаларову. Певец официально обратился в МИД Азербайджана.

«Я никогда не занимался политикой. С удовольствием вновь выступлю в Азербайджане перед своими азербайджанскими поклонниками, которых я очень люблю и по которым так скучаю. Я считаю сложившееся положение неправильным. К счастью, в МИД Азербайджана с пониманием отнеслись к моей просьбе и сняли запрет», - заявил Темиров.

Как известно, МИД Азербайджана одновременно с Темировым простил и другого кавказского певца Сосо Павлиашвили. При поддержке Эмина Агаларова в Баку уже состоялся концерт Павлиашвили. Он примет участие и в «Жаре».

При этом стоит отметить, что истории с запретом въезда в Азербайджан Темирова и Павлиашвили абсолютно разные. В отличие от дагестанского певца, Сосо посещал оккупированные территории Азербайджана с концертом и так и не принес внятных извинений за свой поступок.

Фестиваль «Жара» пройдет на побережье Каспийского моря во второй раз. Свое участие в июльском празднике уже подтвердили Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Валерия, Ани Лорак, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Дима Билан, Егор Крид, Наргиз, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие звезды шоу-бизнеса.