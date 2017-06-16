Курды получили сотни фур с американским оружием

США продолжают поставлять членам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) оружие для борьбы с террористической группировкой ИГ. За 10 прошедших дней в контролируемые ими районы Сирии прибыли 130 фур с вооружением, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что только в пятницу через территорию Ирака в сирийскую провинцию Хасеке прибыли 50 фур с оружием. Кроме того, 5 июня США отправили 60 фур с оружием в подконтрольные PYD районы, 12 июня — 20 фур.

Всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD, в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.