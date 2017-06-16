Подписаться на уведомления
 

Скончался Фуад Мусаев

 

В Москве на 79-м году жизни скончался бывший I секретарь горкома партии Баку, первый глава АФФА Фуад Мусаев, сообщили haqqin.az близкие покойного.

Фуад Мусаев часто ездил в Москву на медицинское обследование. Вчера у него отказали почки, после чего он впал в кому. Фуад Мусаев ушел из жизни сегодня в 12:00.

В разные годы Фуад Мусаев занимал должности депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР, зампреда Совмина АзССР.

С 1983 по 1988 годы Фуад Мусаев был первым секретарем горкома Баку, после чего занял пост секретаря по экономике и строительству ЦК.

В годы независимости Азербайджана, Фуад Мусаев был избран на должность президента Футбольной федерации Азербайджана и возглавлял ее на протяжении долгих лет.

Сын Фуада Мусаева в настоящее время является заместителем постоянного представителя Азербайджана в ООН.

Редакция haqqin.az выражает соболезнования родным и близким Фуада Мусаева. Аллах рехмет элясин!

398 просмотров


Старости
Масштабные учения азербайджанской армии
Масштабные учения азербайджанской армии 23 тысячи солдат, 120 танков…
Наша погода
Сегодня 25° / 18°
17 Июн 23° / 16°
18 Июн 24° / 18°
19 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Скончался Фуад Мусаев
В России 15-летняя школьница родила от 64-летнего пенсионера
В России допустили падение цен на нефть до 25 долларов
Курды получили сотни фур с американским оружием
После Сосо Азербайджан простил и Темирова Певец едет в Баку
Реорганизация Университета языков Распоряжением Ильхама Алиева
Население Украины может сократиться до 30 миллионов человек
Власти Швеции рассказали о тысячах исламистов в стране
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль
Трамп подтвердил, что является объектом следствия
Пентагон не подтверждает уничтожение Россией Аль-Багдади
Итальянская полиция разоблачила лжепринца Черногории и Македонии
Суд сократил арест Навальному
Землетрясение в Гёйчае 4,3 балла
Спикер парламента Армении на линии фронта в Карабахе фото
Смертник покушался на главаря «Джебхат ан-Нусры»
В России опрокинулся автобус с гражданами Азербайджана
Пхеньян усилит свой ядерный потенциал
В Бурсе у женщин появились отдельные вагоны в метро
Центробанк о курсе маната
Россия успешно испытала противоракету
Азербайджан резко увеличил добычу золота
Британия грозит министру Насирову судом
Представитель ЛГБТ возглавила правительство Сербии
Шойгу доложил Путину о ликвидации лидера ИГИЛ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться