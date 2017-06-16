Трамп пошел войной на Кубу

Президент США Дональд Трамп объявил о частичном отказе от политики своего предшественника Барака Обамы в отношении Кубы. С таким заявлением, как передает Reuters, он выступил в Майами, где проживает значительное количество не принявших социалистическую революцию кубинских иммигрантов.

В частности, администрация введет более жесткие ограничения в отношении американского выездного туризма на островное государство, а также запретит деловые операции лиц в юрисдикции США с кубинскими военными структурами.

В то же время Трамп оставил в силе многие дипломатические достижения Обамы, в том числе работу посольства США в Гаване.

«Свободная Куба — это то, что мы с божьей помощью добьемся», — заявил глава Белого дома. «Мы больше не можем молчать перед лицом коммунистического угнетения», — добавил он.

Администрация Трампа также заявила, что действие имеющихся санкций против Кубы будет продлено, а какие-либо улучшения в этой сфере возможны лишь при условии, если Гавана предпримет шаги, направленные на политическую и экономическую либерализацию.