Джибути объявило Эритрею оккупантом

Восточноафриканское государство Джибути обвинило соседнюю Эритрею в оккупации спорных территорий, которые республика считает своими. С соответствующим заявлением в пятницу, 16 июня, выступил министр иностранных дел Джибути Махамуд Али Юсуф, его слова приводит Reuters.

По словам Юсуфа, это произошло после того, как Катар вывел из этого региона своих миротворцев 12 и 13 июня. В то же время там были размещены эритрейские военные.

«Сейчас они контролируют гору Думейра и остров Думейра. Это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил министр, отметив, что Джибути уже подала жалобы США и Африканскому союзу.