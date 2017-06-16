Горбачев: "Гельмут Коль оставил след в мировой истории"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль всегда проявлял интерес к России и отношениям между двумя странами. Об этом сообщается на сайте «Горбачев-фонда».

«Гельмут Коль всегда проявлял большой и глубокий интерес к России, к ее истории, к российско-германским отношениям», — сказал Горбачев.

По словам Горбачева, ему близка мысль в книге Коля «Из-за беспокойства за Европу».

«Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: «Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда-то нами достигнуто», — сказал он.

Экс-президент СССР добавил, что Коль — это «личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории».

Он выразил глубокие соболезнования семье бывшего канцлера, правительству Германии и всем немцам.