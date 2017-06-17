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Разъяренные лондонцы напали на Терезу Мэй

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спаслась бегством от разъярённой толпы лондонцев, недовольных действиями властей в связи с пожаром в многоэтажке, где, согласно официальным данным, погибли 30 человек.

Как пишет «Лайф», Мэй прибыла в церковь Святого Климента, где должна была пройти встреча с погорельцами, однако вскоре возле здания собралась толпа. Они попытались прорваться в здание, после чего служба безопасности решила, что премьеру лучше уехать.

Однако горожане окружили Land Rover и принялись бить по нему кулаками, одновременно с этим выкрикивая фразы «Позор», «Как вам не стыдно?» и «Убийца», обращённые к Мэй. По мнению пострадавших, власти оказались равнодушны к их беде и целые сутки избегали встречи с ними.

Чтобы успокоить недовольных, Тереза Мэй сообщила, что власти выделили пять миллионов фунтов стерлингов для оказания помощи, в том числе правовой, пострадавшим от пожара и родственникам погибших.

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